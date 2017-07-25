ВСЖД сэкономит 20 млн рублей благодаря бережливому производству

Восточно-Сибирская железная дорога планирует в 2017 году сэкономить около 20 млн рублей благодаря проекту «Бережливое производство». Как сообщает 25 июля пресс-служба ВСЖД, на предприятиях магистрали уже внедряются более 128 проектов с ожидаемым эффектом в 13 млн рублей. На мотивацию членов рабочих групп проекта будет направлено 23% от сэкономленной суммы.

Напомним, Восточно-Сибирская железная дорога стала участником программы «Бережливое производство» в 2010 году. Сейчас в создании инструментов такого производства задействованы все структурные подразделения магистрали, участвующие в перевозочном процессе.

По итогам дорожных конкурсов только за три года поощрено более 600 человек, предложивших и реализовавших технологии бережливого производства. Премиальный фонд составил 6,3 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году в рамках программы бережливого производства 180 железнодорожников прошли курсы повышения квалификации, направленные на увеличение эффективности работы предприятий холдинга.