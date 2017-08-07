ВСЖД сдал в эксплуатацию новый вокзал на станции Мысовая в Бурятии

Новый вокзал на станции Мысовая Восточно-Сибирской железной дороги открыли 5 августа 2017 года. Как в этот день сообщила пресс-служба магистрали, в церемонии открытия принимали участие начальник ВСЖД Василий Фролов, исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, руководители администраций муниципальных образований Кабанского района.

Здание вокзала представляет собой современное двухэтажное здание общей площадью более 1100 кв. м, что в несколько раз превышает размеры своего предшественника – вокзала 1908 года постройки. Вместимость нового комплекса рассчитана на одновременное пребывание 100 пассажиров дальнего следования и пригородного сообщения. Для создания комфортных условий в здании предусмотрены все необходимые для пассажиров помещения: залы ожидания различной комфортности, билетные кассы, а также комнаты отдыха, в том числе отдельные для пассажиров с детьми, медицинский пункт.

Инфраструктура и техническое оснащение нового вокзала разработаны с учетом возможности самостоятельного пребывания пассажиров с особенностями здоровья. Для максимально комфортного передвижения маломобильных граждан здание оборудовано пандусами, в буфете предусмотрен специальный стол с учетом размера инвалидных колясок. В зале ожидания установлен программно-аппаратный комплекс визуального и голосового информирования пассажиров, предназначенный для формирования расписания движения поездов и голосового воспроизведения информации для граждан с ослабленным зрением. Касса оснащена специальными устройствами для пассажиров с пониженным слухом.

При строительстве вокзала были применены энергосберегающие технологии: это и светодиодное освещение, и воздушная климатическая система. Заметно преобразилась и привокзальная территория, общая площадь благоустройства которой составила более 9,5 тыс.кв.м. Затраты ОАО «РЖД» на строительство вокзала Мысовая составили более 204 млн рублей.

«Для ОАО «РЖД» одна из ключевых задач – повышение качества клиентского обслуживания. Основной вектор всей нашей работы направлен на обеспечения населения качественными и доступными перевозками, на расширение услуг и сервисов, на доступность и комфорт пассажирской инфраструктуры», – отметил Василий Фролов.

Исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил: «Правительство Республики Бурятия плодотворно сотрудничает со всеми подразделениями Восточно-Сибирской железной дороги. ВСЖД является одним из локомотивов экономики нашей республики. На предприятиях железной дороги работает более 10 тысяч жителей республики. Кроме того, ВСЖД является одним из основных налогоплательщиков региона – за 2016 год в бюджет и внебюджетные фонды Бурятии перечислено 2,3 миллиарда рублей. Мы за то, чтобы железная дорога развивалась, чтобы перевозки росли, чтобы повышалась культура обслуживания. Новый вокзал на Мысовой сделает более комфортными поездки пассажиров, что благотворно повлияет на динамику пассажиропотока».

Фото из архива "Байкал Инфо".