ВСЖД присоединилось к всероссийскому танцевальному флешмобу

Источник: Байкал Инфо
04/08/2017 - 16:55

Восточно-Сибирский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» провели молодёжный танцевальный флешмоб приуроченный ко Дню железнодорожника на привокзальной площади станции Иркутск-Пассажирский. Об этом 4 августа 2017 года сообщает пресс-служба ВСЖД.

Во время акции бойцы студотрядов  раздавали пассажирам вокзала воздушные шары, провели викторину на знание истории железных дорог, а самые маленькие гости мероприятия цветными мелками написали поздравления для железнодорожников на асфальте. Акция состоялась на 15 крупных железнодорожных вокзалов страны от Владивостока и до Москвы. 

Фото пресс-службы ВСЖД.

Метки: Общество, Акция, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Праздники, Россия
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