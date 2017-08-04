ВСЖД присоединилось к всероссийскому танцевальному флешмобу

Восточно-Сибирский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» провели молодёжный танцевальный флешмоб приуроченный ко Дню железнодорожника на привокзальной площади станции Иркутск-Пассажирский. Об этом 4 августа 2017 года сообщает пресс-служба ВСЖД.

Во время акции бойцы студотрядов раздавали пассажирам вокзала воздушные шары, провели викторину на знание истории железных дорог, а самые маленькие гости мероприятия цветными мелками написали поздравления для железнодорожников на асфальте. Акция состоялась на 15 крупных железнодорожных вокзалов страны от Владивостока и до Москвы.

Фото пресс-службы ВСЖД.