ВСЖД предлагает въехать в осень со скидками до 40%

Пассажиры более чем 300 поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40%. Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением до 24 сентября 2017 года включительно, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Скидки предоставляются в зависимости от расположения мест в вагоне: скидка 40% действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места №№ 38–54; скидка 20% действует при оформлении билетов на верхние места №№ 2–32 и нижние боковые места №№ 37–53 не позднее, чем за 5 суток до даты отправления.

Билеты со скидками можно оформить в поезда, курсирующие между различными городами страны. Полный список маршрутов опубликован на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»/«Акции (специальные тарифы)». Скидки не применяются при оформлении билетов по другим действующим специальным тарифам, в том числе детскому и для организованных групп пассажиров.

Напомним, что пассажиры, планирующие путешествие после 24 сентября, могут воспользоваться специальными тарифами со скидками 40%. По акции «Бархатный сезон» билеты со скидкой можно оформить в плацкартные вагоны ряда поездов в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском отправлением с 1 октября по 16 декабря. На проезд в плацкартных вагонах поездов, не включенных в акцию, действует скидка 40%. Даты поездок – с 25 сентября по 16 декабря.