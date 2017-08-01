ВСЖД почти миллиард увеличила налоговые отчисления в бюджет Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
01/08/2017 - 16:13

С января по июнь 2017 года в консолидированный бюджет России Восточно-Сибирская железная дорога и дочерние общества перечислила свыше 5,2 млрд рублей, в том числе: налог на прибыль – более 1 млрд рублей; налог на имущество – около 2 млрд рублей; налога на доходы физических лиц – более 2 млрд рублей; прочие налоги – около 43 млн рублей. Об этом сообщает 1 августа пресс-служба ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области – около 3,7 млрд рублей, что на 898 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Казна Бурятии получила более 1,5 млрд рублей; Забайкальского края – более 67 млн рублей, Якутии – свыше 3,4 млн рублей.

Метки: Экономика, Деньги, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Налоги, Транспорт, Забайкальский край, Якутия
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