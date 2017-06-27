ВСЖД отправит в поездах на юг страны около 1,7 тыс.детей

В июне-августе 2017 года Восточно-Сибирская железная дорога планирует перевезти 2256 детей, из них к местам отдыха на юге страны - 1706 детей. Как сообщает 27 июня 2017 года пресс-служба ВСЖД, в сезон летних отпусков назначено 14 поездов формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК», в том числе четыре, доставляющих пассажиров на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа.

Летом на ВСЖД дополнительно будет задействовано 700 проводников пассажирского вагона: 408 из них – студенты, члены молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», прошедшие специализированные курсы подготовки в ИрГУПСе.

Напомним, в январе – мае 2017 года с железнодорожных вокзалов и станций ВСЖД в дальнем сообщении было отправлено порядка 996 тыс. человек, что на 3% превышает показатель прошлого года. Для обеспечения максимального объема перевозок Восточно-Сибирским филиалом АО «ФПК» планомерно расширяет сферу своих услуг и повышает качество обслуживания пассажиров.

АО «ФПК» повышает качество обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями - на балансе филиала находится 14 специальных штабных вагонов, к конструктивным особенностям которых относятся: увеличенная ширина наружных дверей, подъемники для инвалида-колясочника, увеличенная площадь тамбура, в купе предусмотрено место закрепления инвалидной коляски и информационное табло. Такие вагоны будут включены в составы летних поездов.

Напомним, в декабре прошлого года был запущен новый поезд № 250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ, сейчас он курсирует пять раз в неделю. В 2018 году планируется скорректировать график для дневного экспресса с учетом пожеланий пассажиров, а также сократить время его пребывания в пути.

Основным из факторов при выборе пассажирами перевозчика (наряду с возможностью планирования поездки, уровнем комфорта, удобством расписания, логистикой и безопасностью) является стоимость проезда. Практически во всех поездах Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» стоимость билета формируется, исходя из базового тарифа с применением коэффициентов, которые зависят от спроса, остатка мест, сезона. Поэтому, как правило, чем ближе к дате отправления, тем дороже стоит билет.