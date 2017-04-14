ВСЖД открыла новый пункт обслуживания потребителей электроэнергии

Новый пункт обслуживания потребителей электроэнергии открылся в Иркутске, сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. В этом контактном центре специалисты Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» проконсультируют обратившихся по любому вопросу, связанному с энергоснабжением. Здесь можно подать заявку на техническое присоединение к электрическим сетям, находящимся на балансе дирекции, восстановить документы, передать показания приборов учета и получить консультацию по любым вопросам улучшения качества сервиса.

Контактный центр находится по адресу: г.Иркутск, ул.Норильская, дом 4, кабинет 8. Клиенты также могут обращаться к специалистам в дистанционном режиме по телефонам информационно-справочной службы или на сайте компании: телефоны (3952) 630-751, 634-682, ежедневно с 8-00 до 17-00, сайт www.zd-energo.ru.