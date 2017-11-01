ВСЖД обеспечивает стабильную поставку угля на предприятия ЖКХ

Организацию эффективного взаимодействия всех участников транспортного рынка в обеспечении бесперебойного прохождения отопительного периода в Иркутской области обсудили участники регионального координационного совета, заседание которого под председательством начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василия Фролова прошло на ВСЖД 31 октября 2017 года. Как сообщает пресс-служба магистрали, в мероприятии участвовали представители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а также предприятий угольной промышленности.

По данным мониторинга предприятий, проведенного железной дорогой, на 14 объектах ЖКХ Приангарья сложилась нестабильная ситуация. Остаток угля на складах сможет обеспечить работу котельных не более чем на десять суток. Железнодорожники совместно с профильным министерством правительства Иркутской области организовали ускоренное продвижение вагонов с топливом.

Участие специалистов ВСЖД в решении коммунальных вопросов муниципальных предприятий ЖКХ позволило избежать на данном этапе серьезных последствий в наступившем отопительном сезоне.

По информации областного министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, теплоснабжение населенных пунктов региона обеспечивают 1006 коммунальных теплоисточников и 13 ТЭЦ.

Потребность в топливе на предстоящий отопительный период без учетов ТЭЦ составляет 1,7 млн тонн угля и 90 тыс тонн жидкого топлива.