ВСЖД готова к перевозке пассажиров зимой

Пассажирская инфраструктура на полигоне Восточно-Сибирской магистрали готова к работе зимой. Как сообщает 30 ноября 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, для этого были проверены железнодорожные станции и подвижной состав.

Необходимые профилактические работы провели на 61 вокзале, в 12 павильонах и почти на 900 посадочных платформах. Чтобы пассажирам было тепло и комфортно, в зданиях вокзалов подготовили отопительные системы, утеплили оконные рамы, отремонтировали кровли и улучшили освещение.

Для обеспечения безопасности граждан на случай гололеда на платформах и перронах создан достаточный запас песка.

В поездах специалисты проверили климатическое оборудование, техническое состояние оконных блоков и дверей, провели ревизию систем отопления, уплотнили и герметизировали окна, проверили исправность освещения салонов и тамбуров. Проведено также технической обслуживание всех водозаправочных колонок для экипировки пассажирских вагонов, а также колонок высоковольтного отопления в местах отстоя пассажирских вагонов.