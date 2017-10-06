ВСЖД готова к наступлению холодов

Практически на 100% Восточно-Сибирская железная дорога готова к работе зимой. К такому выводу пришли члены комиссии ОАО «РЖД» после проверки всех хозяйств магистрали, сообщает 6 октября 2017 года пресс-служба ВСЖД.

Анализировать состояние подвижного состава, путей, устройств электроснабжения, сигнализации, централизации и блокировки начинают на магистрали задолго до наступления холодов. Особое внимание уделяют пассажирскому комплексу: для обслуживания и перевозки пассажиров зимой готовят вокзалы и платформы, пассажирские вагоны и электропоезда.

На всех предприятиях компании создают запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава и другой техники.

К эксплуатации в зимних условиях специалисты готовят и железнодорожный путь. Объемы ремонта увеличиваются из года в год. К концу сентября на Восточно-Сибирской железной дороге было реконструировано 440 км пути из 500 запланированных в 2017 году.

На ВСЖД прошли плановые виды ремонта снегоуборочные и снегоочистительные машины. Этой зимой на магистрали будут работать 67 снегоуборочных машин, 75 мотовозов и другая спецтехника. Традиционно каждый год формируются бригады для уборки снега.

Для обеспечения стабильной работы железной дороги зимой ведется целенаправленная кадровая политика в области подбора, подготовки и расстановки персонала. Укомплектованность ВСЖД кадрами в целом составляет около 100 %.

Отдельное внимание в холдинге уделяется так называемым первозимникам - тем рабочим, кому этой зимой предстоит работать в первый раз. В 2017 году таких на Восточно-Сибирской железной дороге будет около 2 тыс. человек (1998). Все они прошли специальное обучение.

Фото с сайта.