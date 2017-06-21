ВСЖД держит все пожарные поезда наготове

Источник: Байкал Инфо
21/06/2017 - 16:30

Меры пожарной безопасности усилены на объектах инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги в связи с объявленным в Иркутской области режимом чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной пожароопасной обстановки. Как сообщает 21 июня 2017 года пресс-служба ВСЖД, все 19 пожарных поездов, дислоцирующиеся на полигоне железной дороги, находятся в постоянной готовности к срочному выезду. Личный состав круглосуточно дежурит, в любой момент готов выйти на тушение пожаров. На предприятиях ВСЖД заблаговременно проверили работоспособность систем пожарной автоматики и противопожарные тренировки.

Железнодорожники ведут ежедневный мониторинг обстановки вдоль участков магистрали, граничащих с лесопарками. Вдоль железнодорожного полотна на участках общей протяженностью 165 км вырублены угрожающие пожарной безопасности деревья и кустарники, произведена опашка защитных лесонасаждений и обновление минерализованных полос на 732 км.

Во время режима чрезвычайной ситуации особое внимание уделяется пожарной безопасности объектов пассажирской инфраструктуры и детским лагерям.

Фото с сайта.

Метки: Общество, Безопасность, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Пожары, Транспорт
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