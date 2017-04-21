ВСЖД бьёт тревогу из-за всплеска аварий с участием автомашин

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги выражает крайнюю обеспокоенность состоянием безопасности на железнодорожных переездах. С начала 2017 года в границах магистрали произошло шесть происшествий с участием автотранспорта, а за весь прошлый год – всего пять случаев. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ВСЖД.

Итак, 15 января 2017 года в Казачинско-Ленском районе на участке Окунайский – Улькан Восточно-Сибирской произошло ДТП на железнодорожном нерегулируемом переезде. Автомобиль КаМАЗ, который оказался неисправным, столкнулся с грузовым составом. 16 февраля на железнодорожном переезде между станциями Бирюсинск и Тайшет водитель грузового автокрана «МАЗ», сбив ограждение, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

Кроме того, произошло два случая ДТП, повлёкших за собой перерыв в движении поездов. 18 февраля между станциями Кежемская – Речушка водитель грузового автомобиля КаМАЗ выехал на железнодорожный переезд с поднятым неисправным гидроманипулятором, была повреждена контактная сеть. Аналогичный случай произошёл 21 февраля на переезде участка Новочунка – Сосновые Родники. В итоге движение поездов на данных участках было приостановлено.

10 марта в районе станции Нюра водитель автомашины Honda ехал через переезд на красный сигнал перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. 23 марта на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Лена-Янталь произошло столкновение поезда с автомобилем «Lexus». Машина сначала остановилась перед переездом на расстоянии 150-200 м, но затем решила проскочить на запрещающие сигналы светофора.

Руководство ВСЖД обращается к водителям автотранспорта с напоминанием о том, что железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности, его пересечение требует особой бдительности и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.