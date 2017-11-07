«Встреча трёх поколений» к 100-летию Октябрьской революции прошла в Иркутске

Мероприятие «Встреча трех поколений», посвящённое 100-летию Великой Октябрьской революции, прошло 4 ноября 2017 года в музыкальном театре имени Н.М. Загурского в Иркутске. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, во встрече, организованной Иркутским обкомом КПРФ, приняли участие партийно-комсомольские и пионерские делегации из городов и районов региона, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла – всего более 1200 человек. В фойе театра гостей встретил детский духовой оркестр и хор ветеранов. Открыл мероприятие губернаторский симфонический оркестр.

Первым собравшихся на «Встрече трех поколений» поприветствовал ветеран Великой Отечественной войны Петр Мирошников. «Прежде всего, мне хочется поздравить с праздником своих сверстников. Мы не застали революцию, но все последующие памятные вехи развития государства мы переживали и хорошо помним. Было много таких событий - и печальных, и радостных. Я поздравляю представителей науки, интеллигенции, врачей, рабочих, крестьян, работников культуры и спорта, военных».

Как заметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, традиция проводить такие встречи зародилась тогда, когда все опасались, что молодые люди не будут знать своей истории и людей, на которых им нужно равняться, подвигов, которые совершили их отцы и деды. «Сегодня пионеры, которые участвовали в первой встрече, уже стали взрослыми людьми. Им в жизни повезло – на этой сцене они видели героев Советского Союза, героев социалистического труда, наших замечательных земляков, которые и сегодня здесь. Они приехали из Москвы, чтобы показать, что они помнят о своей малой родине», – сказал он.

На мероприятии представители Иркутского землячества «Байкал» из Москвы вручили премии имени С.Н. Щетинина и благодарности землячества. Премии получили пять общественных организаций и пять видных общественных деятелей Иркутской области.

Завершилось мероприятие выступлением хора пионеров Иркутской области.

Справка. «Встречи трех поколений» (пионеров, комсомольцев, коммунистов) проводятся по инициативе Сергея Левченко с 2004 года ежегодно с участием московского землячества иркутян «Байкал». Встречи приурочены ко дню рождения Иркутской области. В них участвуют творческие коллективы, известные люди. Нынешняя встреча посвящена 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Фото с сайта правительства Иркутской области.