Всемирный банк поможет Приангарью улучшить проект «Народные инициативы»

Источник: Байкал Инфо 15/11/2017 - 17:28

Всемирный банк готов сотрудничать с Иркутской области по совершенствованию инициативного бюджетирования. Как 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, соответствующее письмо на имя председателя Сергея Брилки поступило от руководителя проекта банка «Развитие инициативного бюджетирования» Ивана Шульги. В письме руководство Всемирного банка поблагодарило ЗС за подготовку и проведение межрегионального семинара «Развитие инициативного бюджетирования в регионах Сибирского федерального округа», а также сообщается, что банк заинтересован в продолжении сотрудничества. В частности, он готов практически содействовать совершенствованию механизмов и процедур программы «Народные инициативы» на основе лучшего российского и международного опыта в области инициативного бюджетирования.

Напомним, межрегиональный семинар прошел в ЗС в ноябре. В рамках семинара был представлен успешный опыт реализации проекта «Народные инициативы» в Иркутской области, практика других регионов, состоялись выступления федеральных экспертов.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.

Метки: Общество, Власть, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутская область, Брилка Сергей, Экономика, Россия
Также в рубриках: 
Сергей Брилка занял четвертое место в медиарейтинге глав законодательных органов России
Нужно создавать культуру общественных пространств в Иркутской области– С. Брилка
Иркутская область и белорусский город Витебск подписали соглашение о сотрудничестве
Иркутская область пытается исключить махинации с древесиной для нужд населения
Проекты России по комфортной городской среды заинтересовали Монголию
Исключить из фида:  0
Загрузка...