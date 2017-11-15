Всемирный банк поможет Приангарью улучшить проект «Народные инициативы»

Всемирный банк готов сотрудничать с Иркутской области по совершенствованию инициативного бюджетирования. Как 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона, соответствующее письмо на имя председателя Сергея Брилки поступило от руководителя проекта банка «Развитие инициативного бюджетирования» Ивана Шульги. В письме руководство Всемирного банка поблагодарило ЗС за подготовку и проведение межрегионального семинара «Развитие инициативного бюджетирования в регионах Сибирского федерального округа», а также сообщается, что банк заинтересован в продолжении сотрудничества. В частности, он готов практически содействовать совершенствованию механизмов и процедур программы «Народные инициативы» на основе лучшего российского и международного опыта в области инициативного бюджетирования.

Напомним, межрегиональный семинар прошел в ЗС в ноябре. В рамках семинара был представлен успешный опыт реализации проекта «Народные инициативы» в Иркутской области, практика других регионов, состоялись выступления федеральных экспертов.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.