Всего один человек из шести самостоятельно выдвинулся на пост мэра Слюдянского района

На должность мэра Слюдянского района, выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года, выдвинулись шесть человек, только один из них – самовыдвиженец. Такие данные приведены на сайте избирательной комиссии Иркутской области 27 июля. Нынешний мэр Андрей Должиков поддержан партией «Единая Россия».

«Справедливая Россия» выдвинула техника строений и сооружений Иркутского отделения Восточно-Сибирского филиала АО «Ростехинвентаризация - федеральное БТИ» Артёма Наумова из Иркутска. «Гражданская платформа» - временно неработающего жителя Читы Александра Сачкова. Партия «Города России» поддерживает временно неработающую жительницу Ангарска Марию Фурман. КПРФ – начальника смены на горном участке ОАО «Золото Селигдара» Алексея Шульца. Самовыдвиженцем стал генеральный директор ООО «ТоргСибЛес» Владимир Слободский.

Высокая конкуренция – на выборах главы Байкальска. Градоначальником желают стать самовыдвиженцы директор ОАО «Управление жилищно-коммунальными системами» Анна Пыстина, директор ООО «УК ЖКХ г. Байкальска» Сергей Ненахов. «Справедливая Россия» выдвинула директора информационного портала ГолосБайкала.рф Евгения Валова, «Гражданская платформа» - директора ООО «Клиника Белых» Ольгу Дедову из Иркутска, партия «Города России» - гендиректора ООО «Паритет» Михаила Дрягина, КПРФ - электромеханика Мысовская дистанция электроснабжения структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры подразделения ВСЖД - филиал ОАО «РЖД» Сергея Одинаева, «Казачья партия Российской Федерации» - заместитель гендиректора ОАО «Промгражданстрой», бывший глава Байкальска Валерий Пинтаев, «Единая Россия» - нынешнего главу Василия Темгеневского.

Много желающих занять кресло главы Слюдянки. Это самовыдвиженцы начальник ПОУ «Слюдянский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области Эдуард Деменский, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Слюдянки Восточно-Сибирской дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» Юрий Пермяков. «Единая Россия» выдвинула нынешнего главу Владимира Сендзяка, партия «Города России» бухгалтера-кассира Юлию Плотникову, КПРФ - директора ООО «Акватранс» Анатолия Николаева, «Справедливая Россия» - повара АО «Дорожник» Андрея Игнатенко.

В районе пройдут также выборы главы Быстринского, Новоснежнинского, Утуликского муниципалитетов.