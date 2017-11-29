Всего два коллекторских агентства оштрафованы по жалобам жителей Иркутской области

В Иркутской области с начала 2017 года поступило 739 жалоб на работу коллекторов, микрофинансовых и микрокредитных организаций поступило в региональную службу судебных приставов, сообщил 29 ноября на пресс-конференции в газете «Областная» руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по области Теймур Магомедов. По результатам проверки жалоб составлено 28 протоколов, из них 26 – в отношении коллекторских агентств. Суды приняли решения о наложении четырёх штрафов на сумму 135 тыс. рублей в отношении двух коллекторских агентств и двух микрофинансовых организаций.

Напомним, с 1 января 2017 года в России в соответствии с федеральным законом начал формироваться единый государственный реестр организаций, взимающих просроченную кредиторскую задолженность, то есть коллекторских организаций. В настоящее время в общероссийский реестр включено 164 компании. Получить свидетельство на ведение коллекторской деятельности может только юридическое лицо, зарегистрированное в России, с уставным капиталом не менее 10 млн рублей. В Иркутской области зарегистрировано (и включено в единый государственный реестр) пять коллекторских организаций, сейчас решается вопрос выдачи свидетельства ещё одной фирме. Теймур Магомедов отметил, что, имея регистрацию, например, в Москве или в Иркутске, коллекторская компания может действовать в любом регионе России.

Общий список зарегистрированных коллекторских организаций размещен на сайте Федеральной службы судебных приставов. Организация, не включенная в этот реестр, является незаконной и не может осуществлять деятельность по взысканию просроченной кредитной задолженности. Обо всех случая деятельности незаконных коллекторских организаций или с жалобами на недобросовестную работу включенных в госреестр организаций Теймур Магомедов советует сообщать в УФССП России по Иркутской области, по телефонам 8-3952-21-45-83, 21-45-85 или по электронной почте ovgrk@r38.fssprus.ru.

Новый закон, регулирующий деятельность коллекторских организаций (ФЗ-230 от 3 июля 2016 г.), упорядочил работу коллекторов с банковскими должниками и исключил совершение противоправных действий со стороны коллекторов. Законом запрещены угрозы физического насилия, психологическое давление, применение физической силы, порча имущества, оскорбления и пр. Впрочем, по информации главного судебного пристава Иркутской области, таких случаев в регионе не отмечалось, а вот нарушения порядка общения коллекторов с должниками распространены. Между тем, законом определено, что общение коллектора и должника (телефонные звонки, личные встречи, смс, голосовые сообщения) должно происходить не чаще раза в день, двух раз в неделю, четыре раз в месяц. Коллекторам запрещено тревожить третьих лиц, не имеющих отношения к должнику, например, звонить работодателю должника, если сам должник не давал на это своего согласия. Звонить должникам коллекторы теперь должны только с зарегистрированных на них телефонных номеров, в разговоре предоставляя должникам полную правдивую информацию о коллекторской организации.

Коллектора, нарушившего закон, можно привлечь к административной ответственности. С нарушителя может быть взыскан штраф в размере до 2 млн рублей или отозвано свидетельство. Однако чтобы коллектора-нарушителя привлечь к ответственности, судебным приставам нужны доказательства. Поэтому гражданам важно, отметил Теймур Магомедов, фиксировать все факты нарушения: сохранить смс-переписку с коллекторами, сфотографировать оскорбительные надписи, сделать аудиозапись телефонного разговора и т.п.

По информации главного судебного пристава Иркутской области Теймура Магомедова, в Иркутской области участились случаи передачи управляющими компаниями коллекторам коммунальных долгов. Такие случаи уже отмечены в Иркутске и Братске. Из общего количества переданных коллекторам задолженностей на коммунальные долги приходится порядка трети. Гражданам важно знать, что федеральный закон регулирует работу коллекторских организаций только при взыскании долгов по банковским кредитам. А о случаях общения с нерадивыми коллекторами, которые требуют у должника вернуть долги, например, по коммуналке, гражданам следует сообщать в полицию.