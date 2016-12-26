Все старые лифты и газовое оборудование в домах Иркутской области заменят за шесть лет

В ближайшие два краткосрочных плана капитального ремонта в Иркутской области будут полностью заменены в 629 многоквартирных домах (МКД) лифты, отслужившие свой срок, а также газовое оборудование в 832 домах. Об этом 26 декабря 2016 года заявил генеральный директор фонда капремонта МКД Денис Быков, уточнив, что каждый краткосрочный план рассчитан на три года. По словам гендиректора фонда, при актуализации региональной программы по капремонту пришлось все эти дома передвинуть на более ранние сроки.

Денис Быков уточнил, что всего требуется заменить 2-2,5 тыс. лифтов, которые эксплуатировались по 25 и более лет. Гендиректор фонда заявил, что большинство из них уже нужно отключать, чтобы избежать возникновения аварии и гибели людей. Возможно, отключения начнутся в 2017 году. А во второй половине будущего года стартует массовая замена лифтов, на что в фонде капремонта предусмотрено около 500 млн рублей.

Замена газового оборудования в многоквартирных домах – тоже один из приоритетов работы фонда капремонта в ближайшие годы. Правда, Денис Быков не уверен, что во всех домах собственники пожелают сохранить газ. Сейчас многие отказываются от него в целях безопасности, особенно если есть неблагополучные соседи. Фонд намерен разработать методические рекомендации, как заменить газовые плиты электрическими. Для этого собственникам многоквартирного дома придётся получить новые технические условия, затем заказать разработку проектно-сметной документации. «Но если собственники хотя бы самостоятельно получат ТУ, документацию сможет сделать сам фонд», - подчеркнул Денис Быков.