Все об имущественном налоге узнают жители Иркутской области на Дне открытых дверей УФНС

Все об имущественном налоге расскажут жителям Иркутской области в Дни открытых дверей в отделениях УФМС России. Как 16 октября 2017 года сообщила пресс-служба управления, мероприятия пройдут 10-11 ноября во всех налоговых органах, включая Бодайбо, Железногорск-Илимский, Зиму, Нижнеудинск, Тайшет, Слюдянку, Шелехов, Черемхово и поселки Качуг, Усть-Ордынский, Чунский. Прием налогоплательщиков 10 ноября пройдет с 9:00 до 18:00, 11 ноября – с 10:00 до 15:00.

Жители Иркутской области смогут получить консультацию или платежные документы на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество, а также уточнить данные сводного налогового уведомления. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.

Все желающие смогут получить регистрационную карту для доступа к «Личному кабинету налогоплательщиков для физических лиц» на сайте ФНС России. При обращении в территориальный налоговый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото из архива "Байкал Инфо".