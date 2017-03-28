Все о дальневосточном гектаре расскажут жителям Иркутской области

Все о программе «На Дальний Восток» расскажут жителям Иркутской области 29 марта 2017 года во время прямой линии с заместителем начальника межрайонного отдела филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Еленой Борисовой. Как 28 марта сообщила пресс-служба региональной кадастровой палаты, она пройдет с 16:00 до 17:00 по тел.: 8(3952) 500-527. Специалист расскажет, кто имеет право на бесплатное предоставление участков в Дальневосточном федеральном округе, как подать заявку на интересующий гектар.

Напомним, с 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации проекта «На Дальний Восток». С этого момента любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный на территории одного из субъектов Дальневосточного федерального округа. За прошедшие полтора месяца за консультацией в региональные офисы филиала Федеральной кадастровой палаты и МФЦ уже обратилось более 100 человек.