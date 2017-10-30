Временное жильё для людей с пересаженными почками предложил давать в Иркутске Андрей Лабыгин

Источник: Байкал Инфо
30/10/2017 - 17:25

Идею строительства здания, в котором могли бы на время останавливаться люди из разных районов Иркутской области, приезжающие в Иркутск для проведения процедур гемодиализа, высказал вице-спикер Законодательного собрания Андрей Лабыгин. Об этом 30 октября 2017 года он сообщил «Байкал Инфо». По его словам, люди, которые приезжают из районов на процедуры гемодиализа, живут, как правило, в гостиницах или съёмных квартирах. Это вызывает большие неудобства и финансовые затраты.

К депутату обратилась женщина с аналогичной проблемой, она рассказала, что семья прописана и жила в Усть-Куте, однако последнее время вынуждена снимать жильё в Иркутске, поскольку главе семейства недавно удалили свои почки и пересадили донорские. После такой операции отторжение может начаться в любой момент, поэтому мужчине необходимо все время находиться в Иркутске. Поскольку у семьи нет своего жилья в Иркутске, женщина попросили Андрея Лабыгина посодействовать в получении социального жилья. Депутат планирует в ближайшее время обратиться с запросом в министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области, чтобы вместе найти решение проблемы.

В целом Андрей Лабыгин отметил, что доступность процедур гемодиализа растёт с каждым годом – теперь получить эти медицинские услуги можно и в Иркутске, и в Ангарске. 

  • Дунина Кристина
Метки: Общество, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутская область, Лабыгин Андрей, Здравоохранение, Недвижимость, Соцзащита
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