Временно закрыть в Зиме предприятие по изготовлению древесного угля требует прокуратура

Источник: Байкал Инфо
17/02/2017 - 09:47

Зиминская межрайонная прокуратура потребовала приостановить в Зиме деятельность предприятия по изготовлению древесного угля ООО «Золотое Дело». Как сообщает 17 февраля 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проверка работы компании показала, что общество с ограниченной ответственностью допустило множественные нарушения требований пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства при хранении, переработке и отгрузке древесины.

Установлено также, что ООО «Золотое Дело» использовало в черте города Зима более 40  углетомительных печей. Компания сжигала в  печах отходы деревопереработки для изготовления древесного угля, который отправляла на экспорт. При этом предприятие нарушало требования федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», а также самовольно захватило земельные участки.

Межрайонной прокуратурой направил в Зиминский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности ООО «Золотое дело» до ликвидации углетомительных печейи устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства. Суд заявленные требования удовлетворил.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Прокуратура Иркутской области, Зима
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