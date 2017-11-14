Врачи поликлиник и врачи-эксперты Иркутской области соберутся на конференцию

Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Иркутской области обсудят 15 ноября 2017 года врачи медицинских организаций и врачи-эксперты Главного бюро медико-социальной экспертизы со всего региона. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Такие конференции проходят традиционно осенью и весной. На нынешней участники поговорят о льготном лекарственном обеспечении жителей области, показания к техническим средствам медицинской реабилитации. Представители Иркутского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия расскажут о том, как и какие протезно-ортопедические изделия получают инвалиды у них на предприятии. Специалисты Иркутского отделения Фонда социального страхования России подведут первые итоги внедрения в области электронного больничного. Присутствовать на конференции будут и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Участие также примут представители областных общественных организаций инвалидов и члены общественного совета при Главном бюро медико-социальной экспертизы.