Врачи поликлиник и врачи-эксперты Иркутской области соберутся на конференцию

Источник: Байкал Инфо 14/11/2017 - 16:29

Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Иркутской области обсудят 15 ноября 2017 года врачи  медицинских организаций и врачи-эксперты Главного бюро медико-социальной экспертизы со всего региона. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Такие конференции проходят традиционно осенью и весной. На нынешней участники поговорят о льготном лекарственном обеспечении жителей области, показания к техническим средствам медицинской реабилитации. Представители Иркутского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия расскажут о том, как и какие протезно-ортопедические изделия получают инвалиды у них на предприятии. Специалисты Иркутского отделения Фонда социального страхования России подведут первые итоги внедрения в области электронного больничного. Присутствовать на конференции будут и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Участие также примут представители областных общественных организаций инвалидов и члены общественного совета при Главном бюро медико-социальной экспертизы.

Метки: Общество, Иркутская область, Здравоохранение
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