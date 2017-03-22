Впервые на Иркутском авиационном заводе побывал полпред президента в Сибири

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло впервые побывал на Иркутском авиационном заводе. Как 22 марта 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, генеральный директор предприятия Алексей Вепрев показал полпреду и губернатору Сергею Левченко заводские цеха и рассказал о технологиях сборки самолетов, выпускаемых в Иркутске, их характеристиках.

Так, двухместный истребитель Су-30СМ, разработанный «ОКБ Сухого», обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования российских ВВС в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем. Первые контракты на поставку истребителей Су-30СМ заключены Министерством обороны РФ и ОАО «Корпорация «Иркут» в 2012 году. Поставка самолетов заказчику ведется с декабря того же года.

Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе, сверхманевренных истребителей поколений «4++» и «5». Комплекс управляемого и неуправляемого вооружения позволяет эффективно применять Як-130 в ходе обучения и при решении боевых задач. Высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации Як-130 минимизируют расходы на обучение и поддержание боеспособности пилотов боевой авиации. Самолет разработан «ОКБ им. А.С. Яковлева» (в составе ПАО «Корпорация «Иркут»). Работы по развитию самолета ведет Инженерный центр им. А.С. Яковлева – ведущее конструкторское подразделение ПАО «Корпорация «Иркут». Як-130 успешно эксплуатируется ВВС России и за рубежом.

Сейчас на Иркутском авиазаводе запускается в серийное производство поршневой учебно-тренировочный самолет Як-152. Машина, также разработанная «ОКБ им. А.С. Яковлева», предназначена для первоначальной летной подготовки. Первый испытательный полет Як-152 состоялся 29 сентября 2016 года. Самолет обладает более высокими возможностями, чем большинство машин предназначенных для первоначального обучения, которые присутствуют на рынке. Например, он позволит выполнять полеты днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, выполнять фигуры высшего пилотажа. Як-152 обеспечит профессиональный отбор, обучение и подготовку широкого круга пилотов в государственных (таких, как ДОСААФ) и негосударственных учебных центрах. Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолет Як-152 может использоваться для подготовки летчиков-спортсменов. Заказчиком машины является Министерство обороны России.

«Иркутский авиазавод – это современное предприятие, оборудованное новой техникой, где ведутся процессы автоматизации. Здесь в прошлом году создано почти две тысячи новых высококвалифицированных рабочих мест. И оборот предприятия, если его сравнить с 2005 годом, вырос в пять раз. Радует и то, что Корпорация «Иркут» несет социальную нагрузку, а также строит в городе жилье», – отметил полпред президента России в Сибири.

Фото с сайта правительства Иркутской области.