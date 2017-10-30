Возродить лагерь «Лесное» в Нижнеилимском районе призывает Ирина Синцова

Не продавать земли, на которых располагается детский оздоровительный лагерь «Лесное» в Нижнеилимском районе, предложила депутат Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова на сессии 25 октября 2017 года при рассмотрении прогнозного плана приватизации регионального имущества. По её словам, не хватает загородных учреждений, чтобы удовлетворить потребность всех детей в летнем отдыхе, поэтому надо возобновить работу лагеря, уже некоторое время закрытого. «Однажды продав землю, мы её потом обратно не вернём», - сказала Ирина Синцова.

Как рассказал министр имущественных отношений Владислав Сухорученко, при министерстве есть постоянно действующая комиссия по приватизации, которая рассматривает объекты, изучает целесообразность их продажи, определяет предварительную стоимость. Бывают случаи, когда земля или здание, включённые ранее в план приватизации, исключаются из него, если находится применение. Лагерь «Лесное» находится в ветхом состоянии, администрация района передала имущество региону, потому что сама не в состоянии содержать его.

По итогам сессии спикер ЗС Сергей Брилка прокомментировал решение депутатов об исключении из плана приватизации лагеря «Лесное» и бывшего здания поликлиники в Ангарске. Оба объекта в плохом состоянии, но могут быть восстановлены с учётом их значимости для территорий. «Эти объекты нужно привести в надлежащее состояние и запустить в работу», – подытожил спикер.