Возможной причиной гибели байкальских нерп мог стать голод

Причиной массовой гибели нерп на юге Байкала мог стать отказ млекопитающих от питания. Об этом 1 ноября 2017 года сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела ветнадзора по Иркутской области территориального управления Россельхознадзора Сергея Грохотова.

«При патологоанатомическом вскрытии изменений внутренних органов не было выявлено. Конечная причина их гибели - остановка сердца. Есть предположение, что к ней привело отсутствие аппетита у животных: желудочно-кишечный тракт при вскрытии был пустой. Фактически они умерли от истощения», - сказал собеседник агентства. Специалистам предстоит, что заставило животных отказаться от пищи.

«Мы считаем, что исследовать нужно пищевую цепочку. Нерпа питается бычками и голомянкой. Возможно, они способствовали внесению в организм каких-то веществ, из-за чего нерпа могла отказаться от них», - пояснил ТАСС представитель Россельхознадзора.

Напомним, Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверка по факту гибели нерп. К проверке подключены специалисты Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, Госрыбцентра и ФГБУ «Главрыбвод», Службы ветеринарии Иркутской области, Байкальского управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по Иркутской области, управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Как сообщал ранее ТАСС, первые тела нерп были обнаружены 26 октября. Основными местами падежа стали местности возле поселка Мурино и вдоль Кругобайкальской железной дороги между поселками Порт Байкал и Култук в Иркутской области, а также на песчаной косе у поселка Новый Энхалук в Бурятии. В общей сложности были обнаружены 132 туши погибших нерп.