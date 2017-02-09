Возле Иркутской областной больницы сделают вертолётную площадку для доставки пациентов

Возле Иркутской областной клинической больницы планируют оборудовать вертолётную площадку. Как 9 февраля 2017 года на пресс-конференции рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, такое поручение он дал региональному правительству. «Вопросы транспортировки пациентов со всей Иркутской области и за её пределами в клиническую больницу продолжают оставаться очень острыми, – отметил глава региона. – Если говорить о санитарной авиации, то вначале человека в тяжёлом состоянии доставляют в аэропорт, а уже затем его везут в больницу. На это тратится время, бывает, что человек не доживает до больницы».

Губернатор отметил, что за прошлый год в регионе удалось снизать уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях на 21,3%, а также напомним, что недавно в Иркутской областной клинической больнице открылось отделение травматологии, чтобы максимально быстро оказывать помощь пострадавшим в дорожных авариях. Новое отделение будет оказывать скорую специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата. До его открытия в регионе по этому профилю практически никто не работал.

Отделение рассчитано на 30 коек и оборудовано всем необходимым. Для пациентов предусмотрены одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные палаты. В каждой палате имеется санузел и раковина, а в палатах повышенной комфортности установлены душевые кабины. Все кровати функциональны и снабжены электрическим приводом, на каждой из них имеются матрасы с противопролежневым эффектом. В перевязочном, гипсовом, операционном отделениях стоят современные столы и бестеневые лампы. В специализированной операционной имеется мощный микроскоп, позволяющий работать одновременно хирургу и двум ассистентам, а также рентгеновский аппарат высокого разрешения, позволяющий делать 3D-реконструкции прямо на операционном столе.