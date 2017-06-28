Восстановить военное училище на месте ИВВАИУ хочет губернатор Приангарья

Создать военное училище на площадке бывшего ИВВАИУ мечтает губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом он заявил 28 июня 2017 года на сессии Законодательного собрания региона. «У меня еще есть надежды на создание военного училища. Если бы мы с вами приложили максимум усилий, то на этой территории училище можно было бы создать, – обратился к депутатам глава региона. – Жизнь показала, что мы были правы – те, кто возражали против переезда этого училища в Воронеж. Потому что наши ребята, которые живут в Иркутской области, туда не поехали, и наши рубежи здесь охранять очень сложно тем, кто приезжает из Москвы на месяц-два. Восстановление училища – это благородная задача».

Сергей Левченко отметил, что документы о передаче земли, на которой располагается ИВВАИУ, в собственность Иркутской области еще не оформлены до конца со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, губернатор уточнил, что на этом месте, по договоренности с Минобороны России, должны располагаться правоохранительные органы. Только на этих условиях было получено соглашение о передаче земли в собственность региона.

Депутат Владимир Новожилов спросил, какую помощь область может оказать храму, расположенному на территории ИВВАИУ, который пострадал от пожара в середине июня. Сергей Левченко ответил, что выделять деньги на эти цели из бюджета региона нельзя. Вероятно, из-за того, что земля еще не передана в собственность области. «Там есть веселые лихие ребята, которые угрожали, в том числе и настоятелю. Они говорили, что это произойдет (Пожар. – Ред.), если он не подвинется. Пока их там несильно поймали. Думаю, если мы с вами и меценатами соберемся, то мы сможем восстановить храм. По масштабу он небольшой. Я поручу, чтобы строители посмотрели, что там можно сделать», – заключил губернатор.