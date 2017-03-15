Воспитанникам училища олимпийского резерва в Иркутской области негде тренироваться

У воспитанников училища олимпийского резерва в Иркутской области нет собственной спортивной базы, кроме того, из 22 педагогов спортивную подготовку ведут всего два тренера (по лыжным гонкам и легкой атлетике), остальные – педагоги общего образования (литература, математика, история и т.п.). Таким образом, образовательная деятельность училища отвечает требованиям к обеспечению подготовки спортивного резерва, установленным приказом Минспорта России, лишь частично. Такой вывод сделала председатель Контрольно-счетной палаты Ирина Морохоева, представившая доклад на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания 14 марта 2017 года. По её данным, образовательный процесс не включает этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного мастерства. Учащимся приходится тренироваться в муниципальных спортзалах.

Училище размещено в приспособленном двухэтажном здании 1957 года постройки, не имеет ограждения и прилегающей физкультурно-оздоровительной зоны, условия для проживания учащихся также, по словам председателя КСП, оставляют желать лучшего. Отдельно Ирина Морохоева остановилась на вопросах эффективности использования спортивно-оздоровительного комплекса в селе Савватеевка Ангарского района общей площадью в 32 га, переданного училищу в оперативное управление.

Председатель комиссии Геннадий Нестерович отметил, что депутаты посетили училище и спортивно-оздоровительный комплекс и пришли к выводу, что комплекс может подойти для создания тренировочной спортивной базы для подготовки к соревнованиям областных команд по разным видам спорта. «Сегодня в Иркутской области такой базы нет, а комплекс для этого подходит как нельзя лучше, кроме того, с одной стороны комплекса расположена горно-лыжная трасса, а с другой – биатлонная трасса. Там есть большой современный пищеблок, корпус для проживания 300 спортсменов, еще один корпус на 400 человек необходимо достроить. Также требуется достроить бассейн, закрытый хоккейный корт. Такая база должна функционировать самостоятельно», – рассказал Геннадий Нестерович. По его словам, потребуется порядка 300 млн рублей на то, чтобы привести базу в порядок, оборудовать должным образом. Его поддержали коллеги по депутатскому корпусу, министр спорта Иркутской области Илья Резник, а также представители администрации Ангарского городского округа.

Кроме того, парламентарии отметили необходимость улучшения условий обучения и проживания учащихся техникума. Министерству имущественных отношений было рекомендовано проанализировать реестр помещений, находящихся в областной собственности, и рассмотреть возможность выделения дополнительных помещений для техникума. Предложения и рекомендации депутаты направят губернатору Иркутской области Сергею Левченко.