Восьмилетний мальчик и его отец утонули в Иркутском водохранилище недалеко от поселка Горячий Ключ Иркутского района. Об этом 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. По данному факту начата доследственная проверка.

Напомним, 21 июня 2017 года в Иркутской области утонули еще три ребенка. В Чунском районе во время купания на реке Зермокан утонул пятилетний мальчик. В Усть-Куте на реке Лена утонула 14-летняя девочка. Еще один 16-летний подросток утонул на озере в селе Будагово Тулунского района.

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с наступлением купального сезона сотрудники полиции и инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактическую работу. Отдыхающих предупреждают, что нельзя находиться в воде в нетрезвом виде, родителям рекомендуют не только постоянно следить и не упускать из вида детей, но и снабдить их спасательными жилетами.

Фото из архива "Байкал Инфо".