Восьмилетний мальчик и его отец утонули в Иркутском водохранилище

Источник: Байкал Инфо
23/06/2017 - 08:59

Восьмилетний мальчик и его отец утонули в Иркутском водохранилище недалеко от поселка Горячий Ключ Иркутского района. Об этом 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. По данному факту начата доследственная проверка.

Напомним, 21 июня 2017 года в Иркутской области утонули еще три ребенка. В Чунском районе во время купания на реке Зермокан утонул пятилетний мальчик. В Усть-Куте на реке Лена утонула 14-летняя девочка. Еще один 16-летний подросток утонул на озере в селе Будагово Тулунского района.

Как ранее сообщала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, с наступлением купального сезона сотрудники полиции и инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактическую работу. Отдыхающих предупреждают, что нельзя находиться в воде в нетрезвом виде, родителям рекомендуют не только постоянно следить и не упускать из вида детей, но и снабдить их спасательными жилетами. 

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет Российской Федерации по Иркутcкой области, Общество, Иркутский район
Также в рубриках: 
Торфяники горят в Иркутском и Усольском районах
Лесные пожары в Иркутской области тушат девять самолетов и вертолетов
Из колонии-поселения в Иркутском районе сбежала осужденная
Трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Иркутской области
Трое мужчин выгружали строительный мусор в лесу на Байкальском тракте
Исключить из фида:  0
Загрузка...