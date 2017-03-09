Восемь случаев суицида среди подростков в Иркутской области произошли с начала 2017 года

Летальным исходом закончились восемь попыток суицида из 26 среди подростков Иркутской области с начала 2017 года, об этом сообщила начальник инспекции по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области Людмила Храменкова на заседании круглого стола 9 марта. За три первых месяца прошлого года было предпринято 37 попыток, три из которых были доведены до конца.

Возраст большинства предпринимающих попытки самоубийства в подростковом возрасте – от 15 до 17 лет (до 90%), однако последнее время к этому есть предрасположенность и у детей до 14 лет, среди них за прошлый год было 15 попыток. Увеличивается число девочек – в 2016 году среди общего числа совершивших попытки суицида 85% по сравнению с 80% в 2014 году. Большинство подростков (до 85% за 2016 год), решившихся на такой шаг, учатся в школе.

Независимо от пола, в 20% случаев причиной ухода из жизни является неразделённая любовь. Другая частая причина – конфликт в коллективе (15%). По прежнему главной причиной остается конфликт с семьёй, хотя в нынешнем году из-за этого было предпринято на 10% попыток суицида меньше по сравнению с 2014 годом. Тогда более 50% отчаявшихся подростков пытались уйти из жизни после ссор с родителями.

Заведующая центром психотерапевтической помощи детям при Иркутской областной детской клинической больнице Марина Хорошун отмечает, что около 2/3 таких подростков – из благополучных семей, где родители заняты своей работой и не интересуются личной жизнью детей, только контролируя их успеваемость в школе. Из-за завышенных требований к ребёнку по причине плохой успеваемости пытаются уйти из жизни 4% из общего числа предпринимающих такие попытки, уточняет Людмила Храменкова. С недавних пор появилась новая причина ухода из жизни – боязнь ответственности за совершение преступлений, число попыток из-за нее составляет 4% (по данным на прошлый год). Людмила Храменкова отмечает, что, по подтверждённым данным, попыток суицида, связанных с Интернетом, всего 3%. По её словам, не доказана причастность Интернета к недавнему самоубийству двух девочек в Усть-Илимске.

Существует и такая проблема, как отношение родителей к оказанию психиатрической помощи их детям, пытавшимся покончить с собой. Как сообщает Марина Хорошун, детей, попавших в реанимацию с попыткой самоубийства, родители не всегда ставят на психиатрический учёт, даже не всегда позволяют работать с ними психологам, поскольку боятся, что это негативным образом повлияет на их дальнейшую жизнь, поставит на ней клеймо. В отдельных случаях родители избегают упоминания этих попыток и обсуждения их с детьми, призывая скрывать всё. Все присутствующие на заседании отметили необходимость профилактических мер среди и работы психиатров, психотерапевтов и психологов с подростками, если попытка суицида уже была совершена.

В проблеме должны быть заинтересованы в первую очередь семья и школа, уверена главный внештатный специалист-психиатр министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Ворсина, поскольку к врачам, оказывающим психологическую и психиатрическую помощь, дети зачастую попадают уже после того, как пытаются покончить жизнь самоубийством.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семёнова призывает родителей внимательно относиться к жизни своих детей, при этом став ребенку другом, формируя здоровые отношения в семье. При возникновении проблем в семье или в других сферах жизни, как дети так и родители всегда могут позвонить на круглосуточный единый телефон доверия: 8-800-350-40-50.