Восемь медалей выиграли спортсмены Приангарья на соревнованиях Сибири по кендо

Восемь медалей завоевали спортсмены Иркутской области на первенстве и чемпионате Сибирского федерального округа по кендо, которые прошли 29 октября 2017 года в Красноярске. Как сообщает 31 октября пресс-служба министерства спорта по Иркутской области, в соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из Красноярского края, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Омской областей и республики Бурятия.

В активе сборной команды Иркутской области есть три золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Давид Зубарев в категории 11-14 лет занял второе место, бронзовые медали завоевали Яков Смирнов и Ярослав Токменцов. Еще одно «серебро» у Александры Середы среди девушек 15-17 лет.

На чемпионате СФО третье место среди женщин заняла Любовь Бубнова. В командных соревнованиях женская сборная Иркутской области в составе Евгении Лоскутниковой, Любови Бубновой и Александры Середы завоевала медали высшей пробы.

Справка. Кэндо - современное искусство фехтования, ведущее свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом, кэндзюцу.

Фото пресс-службы министерства спорта Иркутской области.