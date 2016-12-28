Восемь дней отдохнут жители Иркутской области в новогодние каникулы

Новогодние каникулы в начале 2017 года продлятся в Иркутской области восемь дней – с 1 по 8 января включительно. По три-четыре дня отдохнут граждане также в феврале, мае, июне и ноябре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства Российской Федерации. Некоторые праздники совпадают с выходными днями, поэтому их перенесут на другие дни. К примеру, за 1 января, воскресенье, жители РФ отдохнут ещё и 24 февраля. За 7 января, когда отмечается православное Рождество, россияне получат выходной 8 мая.

Итак, помимо привычных выходных дней в 2017 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января (новогодние каникулы), с 23 по 26 февраля (в честь Дня защитника Отечества), 8 марта (в честь Международного женского дня), с 29 апреля по 1 мая (в честь праздника Весны и Труда), с 6 по 9 мая (в честь Дня Победы), с 10 по 12 июня (в честь Дня России) и с 4 по 6 ноября (в честь Дня народного единства).

Фото из архива "Байкал Инфо".