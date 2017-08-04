Водоохранную зону Байкала предлагается уменьшить почти в 10 раз

Водоохранную зону Байкала предлагается уменьшить с 57 тыс. кв. км до 5,9 тыс. кв. км, т.е. практически в 10 раз. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, которое президент России Владимир Путин провёл в посёлке Танхой в Бурятии 4 августа 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра, уже подготовлены предложения по корректировке.

Если корректировка произойдёт, тогда возможна расконсервации карьера с щебнем, который находится в центральной экологической зоне. Из этого карьера можно будет брать сырьё для строительства дороги на острове Ольхон, о чём попросили местные жители Путина во время недавней прямой линии. «Совсем недавно житель острова Ольхон на прямой линии сообщил вам о необходимости строительства качественной дороги, – сказал президенту губернатор Сергей Левченко. - Эта задача не может быть решена без корректировки федерального законодательства. Дело в том, что на острове Ольхон, который входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории, запрещена добыча общераспространенных полезных ископаемых. Ближайший карьер расположен в Баяндаевском районе на расстоянии 160 км от острова Ольхон, вне центральной экологической зоны.

Губернатор доложил, что в этом году выполняются работы по планировке дорожного покрытия на отдельных участках, но объём таких работ ограничен из-за большой стоимости инертного материала. «Я понимаю вашу озабоченность как хозяйственного руководителя, связанную с нынешними тратами, но надо понять, каковы они. Может быть, легче заплатить чуть побольше, и мы бы могли вам помочь в этом. Но я должен понять, сколько это стоит», – сказал Владимир Путин.

Глава региона дал поручение министерству строительства, дорожного хозяйства к 6 августа просчитать стоимость работ по реконструкции дороги на острове Ольхон с учётом затрат доставки щебня, как из Баяндаевского района, так и возможной расконсервации карьера, который находится в центральной экологической зоне.

«Водоохранную зону сделали более привязанной к ландшафту. Фактически это обеспечивает охрану озера Байкал в рамках тех экологических норм, которые у нас в законодательстве прописаны. Сейчас все эти материалы необходимо согласовать. Весной мы надеемся согласовать новые границы водоохранной зоны без тех ограничений, которые на сегодняшний день существуют», – сказал Сергей Донской.

Фото Бориса Слепнёва