Водителям и слесарям Иркутскавтотранса поднимут зарплату на 10%

Более 3 млн рублей направят на повышение заработной платы работникам МУП «Иркутскавтотранс». Об этом 6 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Дмитрия Бердникова на встрече с коллективом предприятия.

Как пояснил и.о. директора МУП «Иркутскавтотранс» Константин Перфильев, средства будут выделены за счет сокращения штатных единиц административно-управленческого персонала, пересмотра окладов и механизмов премирования руководителей предприятия. В результате заработная плата основных сотрудников – водителей и слесарей – должна вырасти к концу года на 10%.

В ходе встречи сотрудники предприятия также задали вопросы и высказали предложения по ремонту дорог, обустройству остановочных пунктов, организации движения и работе общественного транспорта.

Фото из архива "Байкал Инфо".