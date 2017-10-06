Водителям и слесарям Иркутскавтотранса поднимут зарплату на 10%

Источник: Байкал Инфо
06/10/2017 - 16:40

Более 3 млн рублей направят на повышение заработной платы работникам МУП «Иркутскавтотранс». Об этом 6 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Дмитрия Бердникова на встрече с коллективом предприятия.

Как пояснил и.о. директора МУП «Иркутскавтотранс» Константин Перфильев, средства будут выделены за счет сокращения штатных единиц административно-управленческого персонала, пересмотра окладов и механизмов премирования руководителей предприятия. В результате заработная плата основных сотрудников – водителей и слесарей – должна вырасти к концу года на 10%.  

В ходе встречи сотрудники предприятия также задали вопросы и высказали предложения по ремонту дорог, обустройству остановочных пунктов,  организации движения и работе общественного транспорта. 

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Бердников Дмитрий, Деньги, Администрация Иркутска, МУП Иркутскавтотранс, Зарплата, Иркутск
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