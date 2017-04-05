Водителя иркутского автобуса накажут за лысую резину

Источник: Байкал Инфо
05/04/2017 - 15:47

В Иркутске возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего водителя автобуса № 450 «Центральный рынок – п. Молодежный», которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в  виде лишения свободы на срок до двух лет.

Было установлено, что автобус имеет неисправности, при которых эксплуатация запрещена – шины не соответствовали норме остаточной высоты рисунка протектора и на одной из шин имелся боковой порез. Несмотря на то, что в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, он продолжил перевозить пассажиров на неисправном автобусе.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Безопасность, Происшествия, Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутcкой области, Транспорт, Иркутск
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