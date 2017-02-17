Водители Иркутска будут игнорировать заявки от четырёх служб заказа такси

Ассоциация таксистов Иркутской области предлагает таксистам Иркутска и Ангарска, принимающих заявки от служб заказа такси «Максим», «Поехали», «Везёт» и «Сатурн», поддержать бессрочную акцию, объявленную из-за снижения цен за поездки, и не выходить на работу по шесть часов в неделю – с 6:00 до 9:00 по понедельникам и пятницам. «За эти шесть часов вы особо не заработаете, катаясь по пробкам со сниженными тарифами, а службы заказа не смогут вывозить пассажиров и будут нести убытки», - говорится в обращении ассоциации. Его 14 февраля 2017 года разместил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» руководитель ассоциации Дмитрий Сидоров.

В обращении ассоциации таксистов говорится: «Службы заказа не считаются с водителями и снижают цены на поездки, ведут нездоровую конкуренцию между собой, а водители страдают. Любые попытки провести переговоры со службами заказа заканчиваются увольнением (блокировкой) или штрафами для водителей». Ассоциация предлагает пассажирам в часы проведения акции заказывать такси в городских службах.

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