Водителей и техническое состояние школьных автобусов проверят в Эхирит-Булагатском районе

Источник: Байкал Инфо
23/12/2016 - 16:02

Полиция проверяет состояние школьных автобусов в Эхирит-Булагатском районе в рамках профилактического мероприятия «Школьный автобус». Как 23 декабря 2016 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в районе систематическую перевозку детей в школы и обратно проводят 18 автобусов. В ходе рейдов дорожные полицейские обратят внимание не только на  соответствие школьного транспорта требованиям технического регламента безопасности, но и на уровень профессиональной подготовки водительского состава: сверят наличие соответствующих категорий у шоферов, их стаж и соблюдение дисциплины.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Общество, Безопасность, ГУ МВД России по Иркутской области, Транспорт, Эхирит-Булагатский район
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