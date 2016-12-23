Водителей и техническое состояние школьных автобусов проверят в Эхирит-Булагатском районе

Полиция проверяет состояние школьных автобусов в Эхирит-Булагатском районе в рамках профилактического мероприятия «Школьный автобус». Как 23 декабря 2016 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в районе систематическую перевозку детей в школы и обратно проводят 18 автобусов. В ходе рейдов дорожные полицейские обратят внимание не только на соответствие школьного транспорта требованиям технического регламента безопасности, но и на уровень профессиональной подготовки водительского состава: сверят наличие соответствующих категорий у шоферов, их стаж и соблюдение дисциплины.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.