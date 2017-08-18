Водитель с сыном попал ночью в ДТП на Байкальском тракте

Серьёзно пострадали водитель с восьмилетним сыном в ДТП на Байкальском тракте в ночь на 17 августа 2017 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, около 4 часов утра 47-летний иркутянин, управляя минивэном Toyota Gaia, ехал из Иркутска в сторону Листвянки. В районе 18 км Байкальского тракта не справился с рулевым управлением, машина съехала в строительный котлован в месте проведения дорожных работ. Водитель и его сын госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД по факту отсутствия дорожного ограждения на данном участке составили акт о неудовлетворительном состоянии дороги. Кроме того, вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 2 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.