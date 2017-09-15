Водитель КамАЗа погиб в ДТП в Тулунском районе

Источник: Байкал Инфо
15/09/2017 - 09:07

Госавтоинспекция Тулуна выясняет обстоятельства ДТП с участием двух грузовиков, в котором погиб человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, около 15.00 14 сентября 2017 года на 9 км федеральной автодороги «Вилюй» КамАЗ выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать автобус, который стоял на перекрёстке в попутном направлении для поворота налево. На встречной полосе КамАЗ столкнулся с МАЗом. В результате аварии погиб 56-летний водитель КамАЗа,  водитель другого большегруза получил незначительные травмы.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП, Тулунский район
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