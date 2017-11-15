Водитель иномарки сбил ограждение и скульптуры в парке в Свирске

Источник: Байкал Инфо 15/11/2017 - 17:14

В Свирске водитель иномарки врезался с железобетонное ограждение, бросил машину на месте происшествия и сбежал. Как 15 ноября 2017 года сообщается в группе «МО МВД РФ «Черемховский» в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошел около двух часов ночи, когда водитель ехал на автомобиле «Тойота Корона» и на большой скорости не справился с управлением, врезался в железобетонное ограждение и бетонные скульптуры сквера, расположенного по улице Хасан Боев.

Виновник происшествия с места ДТП скрылся, бросив накануне купленный им автомобиль. В настоящее время сотрудники ГИБДД ищут нарушителя.

Фото из группы «МО МВД РФ «Черемховский».

Метки: Происшествия, ДТП, Свирск
Иллюстрации: 
Также в рубриках: 
В Иркутске наказали водителя, который сбил ребёнка и не обратился в полицию
В Братске грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворе дома
Травму позвоночника получил подросток на мотоцикле, попавший в ДТП в Усть-Илимске
Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Ангарске
Следствие ищет очевидцев ДТП в Иркутской области, унесшей жизнь водителя МАЗа
Исключить из фида:  0
Загрузка...