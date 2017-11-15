Водитель иномарки сбил ограждение и скульптуры в парке в Свирске

В Свирске водитель иномарки врезался с железобетонное ограждение, бросил машину на месте происшествия и сбежал. Как 15 ноября 2017 года сообщается в группе «МО МВД РФ «Черемховский» в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошел около двух часов ночи, когда водитель ехал на автомобиле «Тойота Корона» и на большой скорости не справился с управлением, врезался в железобетонное ограждение и бетонные скульптуры сквера, расположенного по улице Хасан Боев.

Виновник происшествия с места ДТП скрылся, бросив накануне купленный им автомобиль. В настоящее время сотрудники ГИБДД ищут нарушителя.

Фото из группы «МО МВД РФ «Черемховский».