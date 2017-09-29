Водитель иномарки наехал двух коней, переходивших дорогу в Усть-Ордынском округе

На двух коней, переходивших дорогу в семи километрах от посёлка Усть-Ордынский по направлению к Осе, наехала машина Honda Accord, в результате пострадали пассажиры – жена водителя и трехлетняя дочь. Об этом 29 сентября 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Как выяснилось, 29-летний житель деревни Кударейка, управляя автомобилем, не заметил переходивших дорогу коней. Известно, что дочь находилась на переднем пассажирском сиденье на руках у матери. Они обе были доставлены в больницу. Как уточнили «Байкал Инфо» в ГИБДД Эхирит-Булагатского района, оба коня погибли. Водитель не пострадал.

Как выяснили полицейские, водитель был в трезвом состоянии, но не имел права на управление автомобилем, поскольку был лишён водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Помимо этого, автомобилист не имел полиса страхования ОСАГО. Автомобиль помещен на арестплощадку.