Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП в Шелеховском районе

Источник: Байкал Инфо
02/10/2017 - 12:23

Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии в Шелеховском районе, в которой погибли два человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной версии оперативников, утром 2 октября 2017 года 40-летний житель Большой Речки, двигаясь со стороны Шелехова на автомобиле Toyota Caldina, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с КамАЗом. Водитель и пассажир иномарки, личность которого устанавливается, скончались на месте ДТП, пассажир большегруза с травмой ноги госпитализирован.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП, Шелеховский район
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