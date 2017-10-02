Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП в Шелеховском районе

Полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии в Шелеховском районе, в которой погибли два человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, по предварительной версии оперативников, утром 2 октября 2017 года 40-летний житель Большой Речки, двигаясь со стороны Шелехова на автомобиле Toyota Caldina, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с КамАЗом. Водитель и пассажир иномарки, личность которого устанавливается, скончались на месте ДТП, пассажир большегруза с травмой ноги госпитализирован.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.