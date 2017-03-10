Водитель автобуса насмерть сбил женщину в Усть-Илимске

В Усть-Илимске полицейские задержали водителя автобуса, который насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Как 10 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером водитель автобуса ПАЗ, двигавшийся по улице Интернационалистов, сбил женщину, которая шла по проезжей части навстречу транспортному потоку. От полученных травм пострадавшая скончалась. Сразу после аварии водитель автобуса скрылся с места ДТП.

Сотрудники полиции подробно изучили видеоматериалы камер наружного наблюдения, находящихся на ближайших перекрестках. Полицейским удалось установить несколько транспортных средств, которые могли оказаться причастными к происшествию, и водителей, управлявших ими. В дальнейшем предполагаемый виновник смертельного ДТП был задержан и дал признательные показания. В отношении мужчины возбуждено административное производство, по окончании которого будет принято судебное решение. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото из архива "Байкал Инфо".