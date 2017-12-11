Во второй тур выборов директора ИНЦ СО РАН вышел один кандидат

Байкал Инфо , 11/12/2017 - 17:30 , Отставки и назначения, Наука , Иркутский научный центр СО РАН , #Иркутская область

Во второй тур выборов директора Иркутского научного центра СО РАН, которые состоялись 11 декабря 2017 года, вышел один кандидат – Константин Апарцин, потому что ни один из трёх претендентов не набрал более 50% голосов. Константин Апарцин взял ровно половину голосов – 99. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ. Второй тур состоится 18 декабря. 

Константин Апарцин сможет занять пост директора в том случае, если во втором туре голосования при явке более 50% от общего количества работников ИНЦ СО РАН за него проголосуют более 50% от явившихся на голосование.

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