Во дворах Иркутска в 2017 году начнут активно строить корты и спортплощадки

Во дворах Иркутска в 2017 году активно начнут строить и ремонтировать спортивные сооружения. Как 23 января 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, об этом заявил мэр Дмитрий Бердников во время объезда спортивных площадок города. По его словам, строительство будет проводиться в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». «Мы обязаны активно поучаствовать в строительстве спортивных сооружений во дворах, – отметил глава города. – Времени на раскачку нет. Сегодня я даю поручение руководителям комитетов, главам округов немедленно приступить к реализации этого проекта».

Дмитрий Бердников отметил, что кроме строительства спортивных сооружений внимание будет уделено и развитию дворовых команд. Будут вестись переговоры с предпринимателями, чтобы на условиях частно-муниципального партнерства обеспечить команды единой спортивной формой и инвентарем.

Сейчас в Иркутске работают 43 спортивные площадки, из которых 26 площадок находятся на территории школ и 27 площадок – во дворах. Мэр посетил два корта в Октябрьском округе, в том числе деревянный хоккейный корт, который до 2010 года был бесхозным, а затем был восстановлен муниципальным учреждением «Городской спортивно-методический центр». На этом корте дети играют в хоккей с мячом и мини-футбол. Многофункциональный спортивный корт на ул. Байкальская, 312 дает больше возможностей для занятий спортом. Зимой здесь играют в хоккей с шайбой, а летом – в мини-футбол и баскетбол. За каждым кортом закреплен инструктор, тренируются дворовые команды.

Фото с сайта администрации Иркутска.