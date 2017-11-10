Внести в бюджет Иркутской области деньги на выплату долгов учреждений просят судебные приставы

В бюджет Иркутской области необходимо заложить средства на выплату долгов государственных учреждений по решениям судов, заявил на сессии Законодательного собрания 10 ноября 2017 года руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по региону Теймур Магометов. По его словам, сейчас не исполнены 866 решений судов на сумму 230 млн рублей (это неоплаченные муниципальные контракты, налоги, штрафы, страховые взносы и проч.).

По его словам, недостаток финансов в учреждениях затягивает исполнения решений судов на месяцы и годы. «Но ведь органы власти не имеют преференции перед другими должниками. Мы не можем представить, что какой-то человек, физическое лицо, скажет приставам: на ближайшие три года у меня другие цели – съездить куда-то, купить машину, приходите через год», - сказал главный судебный пристав. По его данным, 122 производств тянутся с 2015 года и ранее. Приставы грозят арестом имущества – мебели, техники и так далее. «Если из кабинета мэра выносить технику, вряд ли это хорошо скажется на его репутации», - подытожил Теймур Магометов.

Недостаточно выделяется средств на выдачу квартир выпускникам сиротских учреждений, на выполнение экологических мероприятий. В некоторых учреждениях сферы здравоохранения и образования из-за нехватки денег не могут выполнить антитеррористические, противопожарные, санитарные мероприятия. К примеру, в Усть-Ордынском центре детского творчества нет пожарной сигнализации.

«Должники рады бы исполнять решения судов, но денег нет, - сказал Теймур Магометов. - Дождёмся беды, а потом будем искать ответы на принятые в России вопросы: кто виноват и что делать». Он указал на то, что служба судебных приставов за 10 месяцев взыскала в пользу Иркутской области более 1,6 млрд рублей, призвал депутатов при формировании бюджета закладывать расходы на покрытие долгов государственных учреждений. Спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что информация принимается к сведению, он попросил прислать информацию в письменном виде, чтобы депутаты начали работать над этим вопросом.