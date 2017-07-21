Внедорожный фестиваль пройдёт на Байкале в августе

XI международный внедорожный фестиваль пройдёт в районе посёлка Большое Голоустное в Иркутском районе с 10 по 12 августа 2017 года. Заявки на участие в нём подали уже около 40 экипажей из России, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, они прибудут на место на своих внедорожниках. Об этом сообщил один из его организаторов - руководитель внедорожного клуба «Протектор» Алексей Белоусов. По его словам, на Байкале мероприятие пройдёт уже в третий раз. В 2018 году фестиваль пройдёт в Грузии.

Участников фестиваля на Байкале ждут трассы различной протяженности и сложности, пляжная гонка, неспортивное ориентирование с элементами «трофи», пешие походы, поездки по достопримечательностям, игра в пейнтбол, футбол и купание. Они посидят у большого костра, посмотрят выступления местных творческих коллективов. На фестивале также организуют полевой кинотеатр.

После закрытия фестиваля самых стойких участников ждёт бонус - поездка от Большого Голоустного в сторону посёлка Баяндай через Тажеранскую степь и Сарминское ущелье. Участники фестиваля смогут подняться на Прибайкальский хребет, откуда открывается вид на побережье Малого моря и о. Ольхон.

Проведение фестиваля согласовано с администрацией и отделом МЧС Иркутского района. Зарегистрироваться для участия в фестивале можно на сайте (http://off-road-fest.ru/predvaritelnaya-registratsiya/)