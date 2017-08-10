Внедорожник врезался в полицейский автомобиль в Братском районе

В Братском районе иномарка врезалась в полицейским автомобилем, сотрудники которого оформляли другую дорожную аварию. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошёл сегодня в первом часу ночи на дороге «Вилюй», когда 65-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» не справился с управлением и врезался со стоящим на проезжей части служебным транспортом. В результате ДТП пострадали трое сотрудников и двое пассажиров внедорожника.

Известно, что на момент столкновения полицейские устанавливали обстоятельства другого ДТП, произошедшего раннее. В этой автоаварии погиб 38-летний водитель кроссовера «Тойота Рав4», съехавший с проезжей части. Инспекторы и эксперты фиксировали случившееся, при этом служебный транспорт работал с проблесковыми сигнальными маяками и с включенной аварийной сигнализацией, а место аварии в соответствии с требованиями было огорожено специальными конусами оранжевого цвета.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.