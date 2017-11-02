Вместе защищать Байкал будет ЗС Иркутской области и землячество «Байкал»

Объединить усилия для защиты Байкала планируют Законодательное собрание Иркутской области и РОО «Иркутское землячество «Байкал». Как 2 ноября 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, такое решение было принято на встрече делегации землячества со спикером Сергеем Брилкой и депутатами Андреем Лабыгиным, Борисом Алексеевым, Геннадием Нестеровичем, Романом Габовым, Дмитрием Ершовым, Александром Лобановым, а также руководителем аппарата ЗС Дмитрием Авдеевым.

Сергей Брилка рассказал гостям об основных вопросах, которые находятся на постоянном парламентском контроле депутатов. Речь шла о модернизации учреждений здравоохранения и образования в Приангарье. «Мы приняли решение при капитальном ремонте школ проводить полную замену оборудования – в классах, спортзале, пищеблоке. Все оборудование должно быть современным, соответствовать санитарным требования. Сегодня, когда есть парты-трансформеры, позволяющие менять их высоту под рост ребенка, в школах региона можно по-прежнему увидеть парты из 60-х годов прошлого века, за которыми еще мы учились», – отметил Сергей Брилка.

Также председатель ЗС рассказал о многочисленных поездках депутатов по территории Иркутской области, о встречах с жителями региона, что позволяет узнавать о проблемах из первых рук и оперативно принимать решения по актуальным для муниципалитетов вопросам. Как подчеркнул Сергей Брилка, обсуждение законопроектов с общественностью в публичном поле дает возможность корректировать документы до их принятия, а также при необходимости вносить изменения в действующие законы – с учетом практического опыта их реализации.

Члены делегации землячества поинтересовались – как строится взаимодействие депутатов с правоохранительными органами и общественностью в части борьбы с алкогольной и наркозависимостью в Иркутской области, а кроме того – каким образом в регионе прививаются принципы здорового образа жизни подрастающему поколению. Сергей Брилка рассказал, что по инициативе парламентариев в 2017 году в Приангарье были существенно увеличены бюджетные ассигнования на развитие спорта и физической культуры – занятия в спортивных секциях должны способствовать как укреплению здоровья юных сибиряков, так и их отвлечению от улицы. Также была отмечена деятельность молодежного парламента при Законодательном Собрании региона по организации профилактических встреч со школьниками и студентами с рассказом о вреде алкоголя и наркотиков.

Говоря о поддержке старшего поколения, Андрей Лабыгин рассказал о принятии изменения в закон «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области», которым устанавливается ежегодная выплата 2 тыс. рублей ко Дню Победы гражданам, имеющим статус Детей Войны и не имеющим при этом статуса ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Дмитрий Авдеев акцентировал внимание гостей на системе «Электронный парламент», позволяющей всем желающим следить за ходом законотворческого процесса в Законодательном Собрании. Гости выразили заинтересованность в своем участии в обсуждении актуальных для Приангарья вопросов с депутатами Законодательного Собрания в рамках заседаний комитетов и комиссии, встреч с общественностью в режиме он-лайн по видеосвязи.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.