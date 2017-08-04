Владимир Путин проконтролировал оказание помощи погорельцам в Иркутской области

Процесс ликвидации последствий природных пожаров в апреле и мае 2017 года идёт по графику. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам совещания под руководством президента РФ Владимира Путина в посёлке Танхой в Бурятии, на котором обсуждались принимаемые меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из-за пожаров, сообщает 4 августа пресс-служба регионального правительства.

«Если говорить о принятых решениях по расселению, возведению жилья и социальных объектов, то это все в графике. Самое первое, что по объёму работ мы могли сделать, закончили ремонт дома в Саянске по графику до 15 июля. Затем были приняты оперативные решения по выплатам людям компенсаций за потерянное жилье и имущество. Первые пожары случились 28 апреля, уже со 2 мая были начаты выплаты», - сообщил Сергей Левченко.

Глава региона пояснил, что за счет средств резервного фонда правительства Иркутской области на оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. на человека и финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека перечислены 525 пострадавшим, общая сумма – 52,5 млн рублей. 3 августа деньги на выплату единовременной материальной помощи по 10 тыс. рублей на человека были перечислены 53 гражданам в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости в городе Саянске. Из средств областного бюджета на оказание гражданам материальной помощи за полностью утраченное имущество в размере 100 тыс. рублей, но не более 300 тыс. рублей на семью осуществлена выплата 515 пострадавшим (общая сумма – около 40 млн). Всего объём средств, направленных на оказание материальной помощи пострадавшим, составил 92,5 млн рублей. Из федерального бюджета на выплату единовременной материальной и финансовой помощи погорельцам выплачено более 56 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что идёт процесс выдачи свидетельств на денежные выплаты для приобретения жилого помещения.

- Полностью обеспечены сертификатами четыре пострадавших муниципалитета в Аларском, Зиминском, Заларинском районах и в Черемхово. Особенно много внимания потребовал посёлок Бубновка в Киренском районе, потому что там самое большое количество погорельцев. И я считаю, что очень правильное и разумное решение было принято – этот посёлок ликвидировать. И правительство РФ приняло наше предложение по переселению посёлка. Мы заложили в бюджет Иркутской области средства на покупку жилья для этих людей, выдаются сертификаты, подписаны договора, чтобы этих людей переселить. Я думаю, что этот процесс мы в сентябре закончим, - отметил Сергей Левченко.

Губернатор также отметил, что 71 свидетельство на 126 млн рублей на выплаты для приобретения жилых помещений выдано 173 жителям села Бубновки, которые потеряли своё жильё на пожаре. Всего в Бубновке получили 103 свидетельства 230 человек. Кроме того, Иркутская область ожидает решения правительства РФ, которое запланировано на 17 августа, где будет принято окончательное решение об окончательном выделении суммы для переселения из Бубновки по закрытию поселка.

«Самый сложный участок в работе – её завершение! Здесь быстро холода наступают, край суровый, поэтому я обращаюсь к руководителям регионов, муниципалитетов: надо отследить, поставить последнюю точку. Пока последние пострадавшие не скажут, что все в порядке, вы не должны успокаиваться, а мы в Москве это проверим», - подчеркнул президент.